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    Медведева переизбрали на пост председателя "Единой России"

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    Председатель высшего совета партии Борис Грызлов внес "съезду кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для избрания председателя партии на новый пятилетний срок".
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Съезд "Единой России" в воскресенье, 22 января, переизбрал премьера Дмитрия Медведева на пост председателя партии на новый пятилетний срок.

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    Итоги голосования объявил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

    "Вношу съезду кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для избрания председателя партии на новый пятилетний срок… Принимается", — заявил он.

    "Двадцать шестого мая 2012 года на съезде нашей партии по предложению основателя партии "Единая Россия" Владимира Владимировича Путина председателем партии единогласно был избран Дмитрий Анатольевич Медведев. Прошедшие пять лет показали, что это решение было верным", — добавил Грызлов.

    Ранее на съезде Медведев заявил, что РФ не стоит рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций.

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