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    Аргументация Украины в суде по $3 млрд не выдерживает критики - Минфин РФ

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    Как отметили в Минфине РФ, накануне в Высоком суде Лондона завершились слушания, которые были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны к Украине о рассмотрении иска в ускоренном порядке.
    Здание Министерства финансов РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Аргументация Украины в суде Лондона по долгу перед РФ не выдерживает критики, Минфин России рассчитывает, что суд удовлетворит ходатайство Москвы об ускоренном рассмотрении иска к Киеву, говорится в материалах на сайте российского Минфина.

    Флаг Украины на здании в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вчера в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 миллиарда долларов США, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев", — говорится в материалах, сообщает РИА Новости Прайм.

    "Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", — отмечают в Минфине РФ.

    РФ в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Заем был предоставлен Киеву через выкуп Россией в 2013 году выпуска суверенных евробондов Украины. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

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