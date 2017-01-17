Юристы РФ в деле по долгу Украины представили свои аргументы в Лондоне

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Юридическая компания Debenture Trust Corporation PLC, представляющая интересы России в Высоком суде Лондона, изложила позицию РФ в первый день судебного заседания по иску к Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Высокий суд Лондона во вторник начал рассмотрение дела по иску Российской Федерации к Украине по задолженности по выпуску еврооблигаций на 3 миллиарда долларов.

В своих возражениях против исковых требований РФ Украина заявила, что договор об указанном займе "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению" по ряду причин. В том числе Киев указал на имевшее место принуждение, которое осуществлялось со стороны России в Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Аргументы позиции РФ в суде представлял юрист Debenture Trust Corporation, королевский адвокат Майк Ховард, судьей по процессу назначен Уильям Блэр.

Истец, изложивший данные по делу, обратился к суду определить законность отказа ответчика от своих обязательств и определить справедливость обвинений по отношению к РФ. Ховард также выразил сомнение в правомерности ряда доводов Украины по указанному делу. Адвокат попросил внести ясность по аргументу Киева, что согласно внутреннему законодательству, нынешнее правительство не несет обязательств по долгу, полученному при правительстве Виктора Януковича. Этот аргумент вступает в противоречие с английским правом, в соответствии с которым идет судебное разбирательство, отметил Ховард.

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Ожидается, что адвокаты, представляющие РФ, в среду утром продолжат свое выступление, после чего к ответам и изложению своей позиции приступит юридическая компания Quinn Emanuel, представляющая интересы Украины. По предварительной информации, судебное заседание может завершиться 19 января.

Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому теперь исход дела должен определить суд.

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РФ в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов.