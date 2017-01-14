Пушков: встреча Путина и Трампа будет новой точкой отсчета в отношениях стран

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может стать новой точкой отсчета в отношениях стран, считает сенатор Алексей Пушков.

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"Трамп делает большую ставку на встречу с Путиным. С этой встречи, вопреки скептикам, может начаться новая точка отсчета в отношениях России и США", — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.

Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах.

Он станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.