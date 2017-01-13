РФ не устраивает ответ ИКАО по стрельбам Украины вблизи Крыма - Соколов

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Минтранс РФ получил ответ от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по ситуации со стрельбами Украины вблизи Крыма, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее Россия предложила рассмотреть ситуацию со стрельбами Украины вблизи Крыма на совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Мы получили ответ, но нельзя сказать, что он нас устроил. Мы продолжаем переписку с ИКАО", — заявил Соколов.

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Учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали 1 декабря. Военные проводят контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет на юге Украины.

Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так как проводят их в своем воздушном пространстве.

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МИД Украины позже подтвердил получение угроз от РФ в преддверии ракетных стрельб.