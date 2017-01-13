В Татарстане могут изымать детей за долги по "коммуналке" - омбудсмен

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В одном из районов Татарстана достаточной причиной изъятия ребенка из семьи являлась неуплата коммунальных платежей, попытка нарушения прав ребенка пресечена, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что глава Зеленодольского района Татарстана поручил органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество.

"Поступила информация о том, что причиной изъятия ребенка может быть неуплата задолженности за коммунальные платежи в одном из муниципальных районов Татарстана. И сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запросы в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, неправомочны, и манипулировать изъятием детей недопустимо", — заявила Кузнецова.

Она пояснила, что речь идет о Зеленодольском муниципальном районе Татарстана.

Детский омбудсмен рассказала, что в ближайшее время может состояться встреча с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным в рамках поручения президента по мониторингу избыточных мер при изъятии детей.

Вместе с тем прокуратура Татарстана проверяет информацию местных СМИ о якобы имеющих место фактах изъятия детей из семей, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги, в частности, за энергоносители.

Напомним, ранее появилась информация, что в Министерстве юстиции хотят внести изменение в законодательство в сфере исполнительного производства, которое предполагает дишение водительских прав и лицензий на занятие бизнесом за долги по "коммуналке".