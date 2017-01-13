Доктора Лизу, погибшую при крушении Ту-154, похоронят 16 января

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Похороны главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей при крушении самолета Ту-154 под Сочи, состоятся 16 января в 10.00 на Новодевичьем кладбище в Москве. Об это сообщается на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).

"Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы, состоятся в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище", — говорится в сообщении.