Предложенные в сенате США санкции могут нанести ущерб России – Песков

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Предложенные сенаторами в США санкции могут нанести ущерб не только отношениям с РФ, но и глобальной экономике, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что от санкций возможны последствия и для Москвы, которая, по его словам, в случае принятия таких санкционных мер найдет соответствующие компенсационные механизмы, чтобы минимизировать риски.

"Безусловно, такого рода рестрикции – они нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь Путина обратил при этом внимание на то, что "российская экономика и российский энергосектор доказал за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности".

"Поэтому, нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики – он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий, если это будет реализовано", — сказал Песков.

"В первую очередь, хочется надеяться все-таки на то, что удастся здраво и более трезво нашим коллегам в Вашингтоне взглянуть на ситуацию", — добавил он.

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Десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом. Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, также предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.