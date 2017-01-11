Дело о крушении А321 над Синаем активно расследуется - СК РФ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Уголовное дело о крушении самолета Airbus А321 активно расследуется, египетская сторона предоставляет все интересующие материалы, заявил зампред СК РФ Игорь Краснов.

"Это дело расследуется. Более того, по нему проводятся активные следственные и другие действия… Египетские прокуроры предоставляют все интересующие нас материалы, по нашим запросам производят следственные действия", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Он также отметил, что в рамках расследования дела идет планомерная работа, СКР "очень много проводит следственных действий на территории Египта".

"Отмечу, что и специальные службы обеих стран принимают все меры для того, чтобы установить и найти террористов, совершивших это преступление", — добавил Краснов.