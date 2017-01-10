Бывший милиционер из Ангарска признался в 60 убийствах

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Иркутский областной суд продлил срок ареста маньяка из Ангарска еще на четыре месяца — до 29 апреля 2017 года в связи с его признаниями в новых преступлениях, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы суда.

"Иркутский областной суд 27 декабря рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Попкова в связи с тем, что ведется расследование новых эпизодов его преступной деятельности. Ходатайство было удовлетворено. В настоящее время Попкову предъявляются обвинения еще в 47 преступлениях", — сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Иркутского областного суда.

В то же время, как сообщает издание "Восточно-Сибирская правда", Попков признался в 60 убийствах, которые совершил в период с 1992 по 2007 год.

Бывший милиционер из города Ангарска Михаил Попков 14 января 2015 года уже был осужден на пожизненное заключение за убийства 22 местных жительниц и нанесение еще двум жертвам тяжких телесных повреждений, однако в колонию особого режима маньяк до настоящего времени не переведен в связи с его новыми признательными показаниями. Суд продлил Попкову срок содержания под стражей до 29 апреля 2017 года.