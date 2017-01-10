Суд оставил экс-министра экономики РФ Улюкаева под домашним арестом

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы во вторник продлил срок домашнего ареста экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить", — огласила решение судья Елена Ленская.

Бывший министр останется под домашним арестом как минимум до 15 апреля. Улюкаев встретил решение суда спокойно, никаких эмоций не показал.

Продлевая меру пресечения, судья учла доводы следователя Романа Нестерова, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет скрыться от следствия, надавить на свидетелей, работающих в Миинэкономразвития и Росимуществе (ранее стало известно, что ряд чиновников дали против него показания).

За запрашиваемый срок следователь надеется дождаться результатов фонографической экспертизы разговоров людей, проходящих по делу, а также других следственных действий.

Улюкаев возразил, что не может скрыться, ведь его загранпаспорт изъяли следователи. Доводы о том, что он может угрожать свидетелям, по мнению обвиняемого, "не нуждаются в комментариях ввиду малой содержательности". Он попросил изменить меру пресечения на подписку о невыезде или, в крайнем случае, уменьшить количество запретов. Из-за гипертонии ему нужны прогулки и медобследование, заявляет защита.

В материалах дела есть положительные характеристики от главы Союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, от председателя правления банка ВТБ Андрея Костина и главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса.

Следственный комитет РФ заявил 15 ноября, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". Позднее суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Обвинение Улюкаеву предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.