Мужчина напал на продюсера RT Ruptly в Лейпциге

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина напал на продюсера видеоагентства телеканала RT Ruptly в Лейпциге во время митинга движения против исламизации Запада, сообщает во вторник RT.

"В Лейпциге во время митинга движения PEGIDA неизвестный напал на продюсера видеоагентства RT Ruptly", — пишет телеканал на своем русскоязычном сайте.

Отмечается, что сразу же после нападения злоумышленника задержала полиция. Сотрудница Ruptly не пострадала, нападавший разбил её камеру. Также телеканал добавляет, что сейчас с девушкой все в порядке.

Митинги движения (ячейка движения "Патриотичные европейцы против исламизации Запада" в Лейпциге) проходят вечером по понедельникам.