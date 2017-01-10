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Мужчина напал на продюсера RT Ruptly в Лейпциге

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Согласно сообщению телеканала на своем русскоязычном сайте, в Лейпциге во время митинга движения PEGIDA неизвестный напал на продюсера видеоагентства RT Ruptly.
Акции против исламизации Европы в европейских странах
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина напал на продюсера видеоагентства телеканала RT Ruptly в Лейпциге во время митинга движения против исламизации Запада, сообщает во вторник RT.

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"В Лейпциге во время митинга движения PEGIDA неизвестный напал на продюсера видеоагентства RT Ruptly", — пишет телеканал на своем русскоязычном сайте.

Отмечается, что сразу же после нападения злоумышленника задержала полиция. Сотрудница Ruptly не пострадала, нападавший разбил её камеру. Также телеканал добавляет, что сейчас с девушкой все в порядке.

Митинги движения  (ячейка движения "Патриотичные европейцы против исламизации Запада" в Лейпциге) проходят вечером по понедельникам.

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