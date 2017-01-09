Россия
RSS

В Греции найден мертвым консул РФ в Афинах

(обновлено: )42401
Согласно информации греческого телеканала CNN Greece речь идет о российском консуле Андрее Маланине, который был найден мертвым в своей квартире в центре Афин.
Автомобиль реанимации
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Афинах скончался 55-летний российский консул, сообщило издание "Прото тема". В посольстве России подтвердили факт кончины консула.

Нападение на посла РФ в Анкаре
Haaretz.com, twitter
Убийство в прямом эфире: в Анкаре убит посол РФ в Турции Андрей Карлов

Как сообщила "Прото тема", консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки, пишет издание. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.

Сейчас ведется расследование причин смерти.

Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.

Читайте также: "Мы сердцем с вами…". Дипломаты и киевляне выразили соболезнования в связи с убийством Карлова

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Снегопад на Закарпатье
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба Пашинского и записи Портнова