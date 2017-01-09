Специалисты РФ проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Российские специалисты в среду отправятся в Египет для проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Инспекция российских экспертов в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха запланирована с 11 января", — сообщили в ведомстве.

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В конце декабря группа российских специалистов в ходе трехдневного визита проверила второй терминал аэропорта Каира. В данный момент готовится отчет по итогам проверки авиабезопасности каирского аэропорта.