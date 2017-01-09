РФ призвала ОБСЕ дать оценку ситуации с голландскими журналистами

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. В ОБСЕ должны дать публичную оценку ситуации с конфискацией полицией Нидерландов у журналистов материалов по MH17, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Как ранее сообщил телеканал RT, голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы на востоке Украины малайзийского Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.

"Я считаю, что де-факто это очередная попытка (оказать – ред.) давление на представителей прессы и введения контроля за тем, какие материалы из юго-востока Украины могут попадать в широкий доступ, а какие нет. Не хочу называть это цензурой, но выглядит это именно так. Уверена, что этому инциденту должна быть дана оценка как со стороны профессионального журналистского сообщества Нидерландов, так и со стороны международных институтов, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович", — рассказала Сутормина РИА Новости.

Общественница также подчеркнула, что считает подобное решение голландских властей как минимум странным, "особенно учитывая то, что на данный момент в открытых источниках до сих пор нет официальной позиции правительства и каких-либо объяснений".

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия),разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

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Обломки лайнера были обнаружены в районе села Грабово близ города Торез Донецкой области, на территории, контролируемой ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года представил итоги расследования авиакатастрофы. В докладе отмечается, что крушение авиалайнера было вызвано взрывом у левого борта боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, пущенной из системы "Бук". Однако документ не приводит данных о том, с какой территории было сбито воздушное судно и кто виноват. Председатель Совета безопасности Нидерландов сообщил, что для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому лайнеру потребуется дополнительное расследование.

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