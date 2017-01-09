Встреча президентов РФ и США возможна не раньше инаугурации Трампа - Песков

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможна не раньше вступления в должность последнего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", — сказал он журналистам в понедельник, говоря о сроках возможной встречи Путина и Трампа.

На вопрос о том, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесь для Москвы "нет никакой принципиальной разницы".

"Понятно, что, если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно, аккуратно — с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений. Поэтому, конечно, любые контакты на высшем уровне являются предметом очень тщательной подготовки", — констатировал пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа.