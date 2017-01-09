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В Петербурге преподаватель одного из вузов покончил с собой в аудитории

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По предварительным данным, тело преподавателя висело в петле, привязанной к трубе отопления в аудитории кафедры инноватики и интегрированных систем качества. Предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.
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РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В здании на Большой Морской улице в Сакт-Петербурге накануне вечером обнаружено тело мужчины 1952 года рождения, управление СК проводит доследственную проверку, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

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"По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. По данным источника, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.

"Тело преподавателя висело в петле, привязанной к трубе отопления в аудитории кафедры инноватики и интегрированных систем качества. Тело обнаружила уборщица", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на семью и застрелил троих детей в американском штате Нью-Мексико.

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