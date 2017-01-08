Температура в московском регионе опустилась ниже -36

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Температура в Московской области этой ночью пересекла отметку в минус 36 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Холоднее всего этой ночью было в Клину — минус 36,2 градуса", — сказал специалист центра.

В самой столице было немного теплее, чем накануне: по данным на шесть часов утра в Москве было —27,7 градуса, что выше почти на два градуса температуры 7 января, когда фиксировались —29,4 градуса.

Напомним, рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной ночью этой зимы и даже установила рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений.