Рождественская ночь в Москве стала самой холодной за 120 лет

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной ночью этой зимы и даже установила рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Москве на ВДНХ было —29,9 градусов. А по области самой низкой температурой было —33,4 градуса и в Клину, и в Дмитрове", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", уже в воскресенье в столице будет наблюдаться незначительное повышение температуры, в целом же теплеть будет на протяжении всей будущей недели.

"Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная (абсолютный рекорд – прим.ред.) наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было —35 градусов", — добавили в погодном центре.

Как сообщалось ранее, в Украине в эти дни также сильно ухудшились погодные условия.