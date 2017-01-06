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"Нормандской встречи" в начале года не планируется - МИД РФ

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Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, конкретных дат встреч в "нормандском формате" пока нет, идет интенсивная телефонная работа по линии помощников президентов.
Здание МИД РФ
RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Переговоров в "нормандском" формате по Украине (Украина, Германия, РФ, Франция) на уровне министров иностранных дел в начале года не планируется, заявил РИА Новости статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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"Пока идет интенсивная телефонная работа по линии помощников президентов. Они там все время обмениваются какими-то проектами, "дорожными картами". Мы за этим внимательно следим, отчасти участвуем. Но каких-то конкретных дат встреч пока нет", — сказал Карасин, отвечая на вопрос, запланированы ли на начало года переговоры в "нормандском" формате на уровне министров.

На встрече лидеров "нормандской четверки" — Ангелы Меркель, Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда — 19 октября в Берлине было принято решение до конца ноября 2016 года разработать "дорожную карту" по выполнению минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки. Однако в ходе последней встречи главы МИД "нормандской четверки" в Минске 29 ноября так и не смогли согласовать данный документ.

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