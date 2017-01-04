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В Калининграде продлили закрытие аэропорта после ЧП с Airbus A320

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В ночь на среду в аэропорту Калининграда "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва – Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.
Аварийная посадка самолета в аэропорту Храброво
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Аэропорт "Храброво" в Калининграде, на котором в ночь на среду Airbus A320 компании "Аэрофлот" выкатился за пределы ВПП, закрыт по крайней мере до утра четверга, 5 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

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Ранее пресс-секретарь Балтийского флота сообщал, что около 20.30 (19.30 по Киеву) военные тягачи приступили к эвакуации поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт до сих пор закрыт.

"Пока мы закрыты. Работы на взлетно-посадочной полосе будут продолжаться до утра. Вся информация появится не раньше 7 утра по местному времени", — сказала Грицун.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" (в 22.55 по Киеву) самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва – Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.

РИА Новости | Перейти в фотобанк
Аварийная посадка самолета в аэропорту "Храброво"

На борту самолета находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать посредством надувных аварийных трапов.

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