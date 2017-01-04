В РФ умер советский летчик-космонавт Игорь Волк

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В подмосковном Жуковском умер советский летчик-космонавт Игорь Волк, сообщается на сайте города.

"Третьего января 2017 года ушел из жизни Игорь Петрович Волк. Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов — человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, друзьям, коллегам и близким Игоря Петровича, разделяем с ними горечь утраты", — говорится в сообщении, сообщает РИА Новости.

Волк родился 12 апреля 1937 года. Начал карьеру как летчик-испытатель, провел испытания самолетов Су-27 и Су-27УБ на "штопор", а также ряд сложных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провёл испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" – БТС-002. Был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году.

Свой первый космический полет совершил в период с 17 по 29 июля 1984 года на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7". За успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Волку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

В минувшем году пилот планерного самолета АС-4-115 погиб в результате крушения во время испытательного полета в Бессоновском районе Пензенской области.