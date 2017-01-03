В РФ призывают Германию отреагировать "на марш бандеровцев в Киеве"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Германия должна отреагировать на шествие в Киеве сторонников Степана Бандеры, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Более тысячи сторонников партии ВО "Свобода" в воскресенье вечером, 1 января, традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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"Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера? Молчание равносильно поддержке", — написал Пушков в Twitter.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских Второй мировой войск. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.