МИД РФ прекращает выдачу виз иностранцам в Калининград

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Эксперимент по выдаче иностранцам краткосрочных туристических виз на 72 часа для посещения Калининградской области прекращается с 1 января 2017 года по решению министерства иностранных дел России.

"С 1 января 2017 года решением руководства МИД России будет прекращен эксперимент по выдаче краткосрочных туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Калининградской области", — говорится в сообщении представительства МИД РФ в Калининграде.

Граждане стран Шенгенской зоны, а также Великобритании и Японии с 1 февраля 2002 года имели возможность посетить Калининградскую область в качестве туристов и получить краткосрочную визу на 72 часа при пересечении границы Калининградской области в автомобильных пунктах пропуска "Багратионовск" и "Мамоново" и аэропорту "Храброво".

Дважды — с 1 января 2015 года и с начала 2016 года — МИД РФ планировал прекратить выдачу краткосрочных виз иностранным гражданам для посещения Калининградской области. Однако оба раза благодаря обращениям регионального правительства с просьбой не отменять туристические визы, эксперимент было решено продолжать, несмотря на то, что ежегодно такую визу оформляли в среднем около одной тысячи иностранных туристов.

По мнению региональных властей, несмотря на небольшое количество полученных краткосрочных виз, они были важны с точки зрения имиджевой составляющей для развития международного туризма.

"Вопросы упрощенного визового въезда иностранных граждан в Калининградскую область будут урегулированы в Федеральном законе "Об особой экономической зоне на территории Калининградской области", проект поправок в который в настоящее время разрабатывается Минэкономразвития по поручению президента РФ, и по тексту которого МИДом России даны соответствующие предложения", — отмечается в сообщении представительства МИД РФ.

Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в рамках работы над новым федеральным законом о Калининградской области прорабатывается, в том числе, возможность оформления электронных виз для иностранных граждан. Новые технологии позволят значительно упростить получение визы. Что, по мнению Алиханова, должно не только стимулировать поток туристов в регион, но "дать сигнал бизнесу".

Поправки в закон предполагают, что иностранные граждане, планирующие прибыть в Калининградскую область, должны будут не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда подать заявление и заполнить анкету на специализированном интернет-сайте.

После проверки анкеты иностранные граждане получают уведомление о предоставлении разрешения для въезда в Калининградскую область. При положительном решении при пересечении границы иностранцам необходимо будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности, признаваемое Россией в этом качестве, действительный страховой полис и подтверждение об оплате консульского сбора.

Калининградская область не имеет общих границ с остальной территорией России, соседствует со странами ЕС — Литвой и Польшей, имеет выход к Балтийскому морю. Область расположена на территории бывшей Восточной Пруссии. После Второй мировой войны по Потсдамскому соглашению, треть Восточной Пруссии перешла СССР, остальная территория — Польше.

Ранее США призвали Россию не размещать комплексы "Искандер" и С-400 в Калининградской области, так это дестабилизирует европейскую безопасность.