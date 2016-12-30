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Власти РФ внесли Умерова в список "террористов и экстремистов"

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Дочь активиста Айше Умерова сообщила, что из-за сложившейся ситуации 29 декабря Ильми Умеров не смог уплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.
Ильми Умеров
inforesist.org

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в список "террористов и экстремистов", сообщила дочь активиста Айше Умерова.

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По ее данным, он в списке значится под номером 5826.

"Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушение (встреча 22 сентября). Ждать хотя бы на решение своего же суда – нет, не слышали", — написала в Facebook.

Она отметила, что 29 декабря Ильми Умеров не смог уплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильями Умеров заявил, что будет оставаться в Крыму при любых обстоятельствах. 

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