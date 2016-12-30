МИД РФ: американскую школу в Москве не закрывали

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Информация о закрытии в Москве англо-американской школы в ответ на очередные санкции США против РФ не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", — написала она в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Ранее телеканал CNN со ссылкой "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", сообщил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие "для американцев и иностранцев" англо-американской школы в Москве. По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Посольство США в РФ отказалось прокомментировать информацию о закрытии в Москве англо-американской школы и ограничении доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых американский президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.