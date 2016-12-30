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В Новой Москве расстреляли наряд Росгвардии, есть жертвы

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На территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб.
Полиция в Москве. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве дали признательные показания, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

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"Все причастные к совершению преступления установлены и задержаны. В настоящее время с ними проводится комплекс следственных действий. При допросе они дали признательные показания", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее пресс-служба московского главка МВД сообщала, что на территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в нападении.

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