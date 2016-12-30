Захарова: народ Америки был унижен своим же президентом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальные заявления МИД России по поводу контрмер на введенные США новые санкции последуют в пятницу, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", — сказала она на своей страничке в Facebook.

По ее словам, сейчас народ Америки был унижен своим же собственным президентом, а не международными террористами или войсками противника.

"На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть", — считает Захарова.

"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже", — добавила она.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.