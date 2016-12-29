РФ рассчитывает на отмену решения суда в Украине по штрафу "Газпрому" - Новак

РИА Новости

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина/Прайм. Министр энергетики РФ Александр Новак надеется, что апелляция отменит решение украинского суда по штрафу "Газпрому" в 6,8 миллиарда долларов по антимонопольному делу, пишет РИА Новости.

"Конечно, украинские коллеги дают устные заверения, что не будут применять ‎действие этого суда относительно транспорта (газа — ред.) в Европу, но юридически это возможно‎", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

Он напомнил, что‎ обратился к Еврокомиссии (ЕК) с предупреждением о том, что Украина может взыскать объемы транзитного российского газа в качестве платы по штрафу.

"Надеемся, что ЕК примет соответствующие меры, что решение суда города Киева будет отменено‎", — сказал Новак.

Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у России от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Москва подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале, по действующему контракту российский газ дешевле, чем на спотовых рынках.

Однако "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа, Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом". Россия, Украина и ЕК решили продолжить контакты по газовым вопросам. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в четверг заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".