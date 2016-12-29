Москва рассчитывает на отмену санкций при президентстве Трампа

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Москва не исключает отмены антироссийских санкций США при президентстве Дональда Трампа, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам. Собеседники агентства не уточнили, какие действия одобрил Обама, но уточнили, что среди обсуждаемых мер — экономические санкции, привлечение к ответственности, получение доступа к компрометирующей информации в отношении российских чиновников или олигархов, ограничения в отношении российских дипломатов в США.

"Это агония правящей элиты. Личная ненависть президента США зашкаливает. Все это бездоказательно и является попыткой затормозить возможное сотрудничество", — сказал Крутских.

Он отметил, что "в условиях, когда маячит отмена, по словам (избранного президента США Дональда — Ред.) Трампа, 70% всех принятых решений (администрацией Обамы — Ред.), нельзя исключать, что и последние в условиях агонии введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%".

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Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях в кибератаках, ранее заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.