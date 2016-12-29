Сенатор РФ назвал "моральным террором" инцидент в Одессе

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Действия участников "Правого сектора", которые выбросили цветы, оставленные горожанами у генконсульства РФ в память о трагедии с Ту-154 — это моральный террор, который стал прямым продолжением террора физического, продолжением событий, которые случились в Одессе 2 мая 2014 года, заявил журналистам в среду первый замглавы оборонного комитета Франц Клинцевич.

"После ужасной трагедии с крушением российского самолета ТУ-154 весь цивилизованный мир соболезновал родным и близким погибших, соболезновал России, потерявшей своих лучших сынов и дочерей. Лично меня особенно растрогал плакат, вывешенный у российского консульства в Одессе: "Нет слов, которые бы могли выразить нашу скорбь и пронзительную боль. Оккупированные одесситы", — сказал Клинцевич.

Однако, по его словам, этот плакат был практически тут же сорван участниками "Правого сектора", и вместо него появился другой: "Россияне, боярышника здесь нет".

"По сути, здесь мы имеем дело с моральным террором, который стал прямым продолжением террора физического, прямым продолжением тех кошмарных событий, который случились в Одессе 2 мая 2014 года", — отметил сенатор.

Представители "Правого сектора" уничтожили цветы, которые возложили возле здания Генконсульства России в Одессе в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи.