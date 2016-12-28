СМИ сообщили новую версию крушения российского Ту-154

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Нештатная ситуация на борту Ту-154, который потерпел крушение в районе Сочи, могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Такие данные показала расшифровка параметрического самописца самолета, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.

"Развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета", — пишет "Ъ".

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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