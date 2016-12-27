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Найдено много обломков Ту-154 и фрагментов тел - источник

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (81)

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По словам источника, "на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров найдено три предмета". Размеры первого предмета - 2 на 3 метра, второго - более 60 метров в длину, а третьего - около 5 метров в длину.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Много обломков потерпевшего крушение самолета Ту-154, а также фрагментов тел обнаружили специалисты в Черном море на участке протяженностью 200 метров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, среди прочих был найден крупный обломок длиной более 60 метров.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения Ту-154

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"Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, "на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров найдено три предмета". Источник отметил, что размеры первого предмета — 2 на 3 метра, второго — более 60 метров в длину, а третьего — около 5 метров в длину.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем