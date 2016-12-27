Источник: установлено местоположение еще 2 бортовых самописцев Ту-154

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Обнаружено место речевого и вспомогательного параметрического бортовых самописцев самолета Ту-154, который разбился у берегов Сочи. Однако пока самописцы со дна не поднимали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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Как ранее сообщалось, основной бортовой самописец самолета уже доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах.

"Местоположение двух из трех бортовых самописцев установлено, но их не поднимали, достали только основной", — сказал собеседник агентства, отметив, что кроме отправленного в Москву на расшифровку у самолета были еще речевой и вспомогательный параметрический бортовые самописцы.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.