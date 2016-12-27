Стремление Киева юродствовать не поддается объяснению – МИД РФ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Стремление официальных лиц Украины юродствовать по поводу произошедших в последнее время российских трагедий не поддается никакому объяснению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не поддается вообще никакому объяснению абсолютно дикое стремление какого-то юродства на тему случающихся трагических происшествий в нашей стране. Речь идет и о украинских официальных лицах, и об общественных деятелях, у них такой, знаете, неплохой тандем по таким вопросам, то есть, к сожалению, единства мы не наблюдаем в том, в чем оно должно быть, но почему-то часть общества консолидируется, когда что-то случается, например, трагическое в России", — сказала Захарова на брифинге.

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Представитель МИД РФ отметила, что "вот здесь вот мы видим и гражданскую позицию, и остроту юмора, и какие-то художественные таланты, просто как-то дико это все".

"Например, абсолютно аморальные комментарии некоторых киевских политических деятелей в связи с убийством в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Весь цивилизованный мир в подавляющем большинстве, за исключением экстремистов, террористов, игиловцев, вот все выражают соболезнования… Но при этом в Украине, которая провозглашает себя частью цивилизованного мира, не нашлось ни одного официального лица, кто бы осмелился публично хотя бы выразить элементарные соболезнования", — отметила дипломат.

"Они боятся, что вот тот национализм и экстремизм, который составляет основу их власти, не простит им вот этих элементарных слов сочувствия, но это очень опасная тенденция-постоянно идти на поводу этого экстремистского зверя, подкармливая его вот такой вот мотивацией", — добавила она.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.