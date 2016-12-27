Московский суд признал события в Киеве 2014 года госпереворотом

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины (Партия регионов) Владимира Олийныка и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом, передает корреспондент РИА Новости.

"Установлено, что произошел переворот… Суд признает, что факт переворота является общеизвестным", — заявила судья.

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание в трансляции в отдельном зале.

Заседание началось с выступления истца. Он напомнил свидетельские показания бывших руководителей Украины — экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-глав МВД, СБ Украины и других. По их словам, события зимы 2014 года в Украине были переворотом. "В посольстве США действовал штаб майдана", — заявил Олийнык.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

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В ходе рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили Администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службой безопасности страны. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают происходившие в Киеве в 2014 году события как антиконституционный и государственный переворот.

Они заявляли, Евросоюз угрожал сменой власти в Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБ Украины Александр Якименко заявил на процессе, что всеми событиями на Майдане Незалежности руководили официальные лица США.

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен беглый экс-президент Украины Янукович.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.