Ранивший из ружья пять человек житель Москвы покончил с собой

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Мужчина, взявший в заложники женщину в квартире дома на Ельнинской улице в Москве и ранивший из ружья пять человек, в том числе трех полицейских, покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник при проведения обысков в рамках расследуемого дела, предполагаемый подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. Стреляя из ружья, мужчина ранил трех полицейских и двух сотрудников ГБУ "Жилищник". Затем он скрылся в соседней квартире, где также находилась женщина. Возбуждено дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "захват заложников".

"Женщину освободили, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.

По ее словам, жизни освобожденной заложницы ничего не угрожает.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, штурм квартиры не начинался.