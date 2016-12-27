РФ учтет поставку США крылатых ракет в Польшу

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Приобретение Польшей крылатых ракет у США будет учтено в военном планировании России, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель, организованного МИА "Россия сегодня".

"Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования — это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании", — сказал Грушко.

По его словам, влияние соответствующего решения США и Польши на евробезопасность будет негативным.

Ранее Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER для оснащения самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США сообщало, что речь идет о поставках 70 боевых ракет JASSM-ER и восьми учебных копий, а также тренажеров для обучения их использованию.