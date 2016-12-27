МИД РФ запросил Украину о готовности принять 17 заключенных из Крыма

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. МИД РФ запросил украинскую сторону о передаче 17 заключенных граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах РФ. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости по телефону.

Омбудсмен также сообщила, что обратилась к Лутковской с просьбой "оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые сегодня содержатся в местах лишения свободы на территории Украины".

"Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайне мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами. Мы, не вдаваясь в политику, считая, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ", — добавила Москалькова.

Ранее Москалькова сообщила, что задержанные на границе с Крымом российские военнослужащие Максим Одинцов и Александ Баранов, находящиеся на территории Украины, просят о замене адвокатов, так как не считают нынешнюю защиту эффективной.