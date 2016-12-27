Суд отказался выпускать Полонского из СИЗО

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Пресненский суд Москвы в понедельник снова отказался отпускать обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сергея Полонского из следственного изолятора и возвращать дело на доследование, передает корреспондент РИА Новости.

"Полонский не имеет регистрации, официального места работы, находился в международном розыске, в связи с этим в ходатайстве об изменении меры пресечения отказать", — сказал судья Найденов, отметив также, что нет основания для возврата дела на доследование.

Сергей Полонский заявил, что ему и его шести защитникам не ясно обвинение.

"В обвинительном (заключении), которое я получил, указан ущерб в 2,6 миллиарда рублей, потом, в этом же постановлении, говорится, что я похитил 1,507 миллиарда, затем указана сумма 1,1 миллиарда рублей. Так сколько в итоге, следствие считает, я похитил? Тем более если я положил деньги себе в карман, то должна быть (их) легализация, но такой статьи (в обвинении) нет", — сказал Полонский, пояснив, что полученная прибыль была направлена на финансирование строительства "Башни Федерация" — то есть, по словам бизнесмена, находилась внутри компании и никуда не выводилась.

В понедельник должен был состояться допрос Полонского, но он в течение 1,5 часа заявлял ходатайства, которые были отклонены. Следующее заседание по делу состоится уже в следующем году — 12 января 2017 года.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.