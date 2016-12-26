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Хвостовая часть Ту-154 с фрагментами двигателя обнаружена в Черном море

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (68)

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Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, под водой обнаружен еще ряд обломков Ту-154, потерпевшего крушение.
Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. На месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк
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"Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя", — говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны РФ, все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.

Отмечается, что с первых часов после трагедии Минобороны РФ достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции.

"Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов", — добавили в министерстве.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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