Опознаны две жертвы крушения Ту-154 в Черном море - источник

REUTERS/Maxim Shemetov

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Опознаны две жертвы крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова", — сказал собеседник агентства.

По его словам, процедура опознания продолжается.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Читайте также: Президенты и политики выражают соболезнования в связи с крушением Ту-154