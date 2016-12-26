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Опознаны две жертвы крушения Ту-154 в Черном море - источник

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (68)

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Источник в российских силовых структурах сообщил, что опознаны тела двух жертв авиакатастрофы - это летчик Роман Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова.
Цветы в память пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154
REUTERS/Maxim Shemetov

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Опознаны две жертвы крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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"Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова", — сказал собеседник агентства.

По его словам, процедура опознания продолжается.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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