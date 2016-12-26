Зону поисков пассажиров и обломков российского Ту-154 расширили до Абхазии

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина, Иван Капустин. Зона поисков пассажиров и обломков российского Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, расширена до Абхазии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

"За ночь смогли точнее определить место падения самолета. На поверхности моря область поисков расширили до Абхазии — соседи вызвались помочь", — написал Кондратьев в своем Twitter.

Как пояснили в Южном региональном центре МЧС, к поисковым работам привлечена авиация, с помощью которой совершен облет секторов поиска площадью свыше 240 квадратных километров. В авиационную группу, привлекаемую к операции, входят 7 самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии, ими обследовано более 10 километров побережья, добавили в МЧС.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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Как ранее сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, информации о выживших в авиакатастрофе пока нет.