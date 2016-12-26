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"Черные ящики" разбившегося Ту-154 пока найти не удалось - МЧС РФ

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (57)

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Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, бортовые самописцы в Ту-154 не оборудованы радиомаяками, поэтому для их поиска будет привлечена спецтехника.
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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бортовые самописцы российского Ту-154, разбившегося в районе Сочи, пока не обнаружены, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает РИА Новости.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Пока нет еще", — сказал Пучков журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли найти и поднять "черные ящики".

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что бортовые самописцы в Ту-154 не оборудованы радиомаяками, поэтому для их поиска будет привлечена спецтехника. В свою очередь главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев выразил уверенность, что они будут найдены и подняты. По его словам, бортовые самописцы находятся в киле, который пострадал меньше всего, они будут подняты вместе с самолетом после его обнаружения.

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