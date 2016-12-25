Данных о выживших в катастрофе Ту-154 под Сочи нет - Соколов

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Глава госкомиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета Ту-154 под Сочи Максим Соколов на заседании в воскресенье заявил, что информации о выживших в крушении самолета пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

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"На борту были 92 пассажира… На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет", — сказал он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.