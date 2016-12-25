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Данных о выживших в катастрофе Ту-154 под Сочи нет - Соколов

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (32)

20110
Согласно информации, которую озвучил глава госкомиссии по катастрофе Ту-154 под Сочи Максим Соколов на заседании в воскресенье, на борту самолета были 92 пассажира.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Глава госкомиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета Ту-154 под Сочи Максим Соколов на заседании в воскресенье заявил, что информации о выживших в крушении самолета пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Крушение Ту-154, первые версии: неисправность или теракт?

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"На борту были 92 пассажира… На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет", — сказал он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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