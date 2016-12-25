Тела погибших при крушении Ту-154 опознают в Москве - Минтранс РФ

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Тела погибших в результате крушения военного самолета Ту-154 опознают в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе России.

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"Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве. В Минобороны будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", — заявили в ведомстве.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.