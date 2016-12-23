Большая пресс-конференция Путина началась в Москве

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве, сообщает РИА Новости.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Смотрите также: Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

Как правило, в начале общения с представителями СМИ глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент РФ принял участие в траурных мероприятиях.