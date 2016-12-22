Внук Сталина умер в Москве

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости Украина. Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили умер в Москве в возрасте 80 лет, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи.

"Он скончался", — сообщил собеседник агентства.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова в Урюпинске. Он окончил радиотехнический факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского и долгое время работал в системе военных представительств, в частности в группе академика Сергея Королева участвовал в подготовке и запусках космических объектов с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

С 1991 года Евгений Джугашвили стал принимать активное участие в российской и грузинской политике как деятель коммунистического движения. Джугашвили неоднократно судился с различными СМИ, защищая честь и достоинство своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний "Мой дед — Сталин. Он – святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.