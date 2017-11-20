Обвал гривны, инфляция, госдолг. Экономические риски бюджета-2018 - пресс-конференция

Во вторник, 21 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Обвал гривны, инфляция, госдолг. Экономические риски бюджета-2018".

Проект бюджета на 2018 год почти ничем не отличается от бюджета на текущий год, но есть ряд новых экономических рисков. Первый — нереальная статья доходов от приватизации в 22,5 млрд грн, которая почти в полном объеме перейдет в реальный дефицит бюджета — в течение года придется срочно искать деньги, чтобы покрывать эту дыру. Второй — нереальный показатель инфляции в 7%. Поскольку в самом проекте бюджета предусмотрена дальнейшая девальвацию гривны до 30,1 грн/$, а это еще плюс 16% девальвации по сравнению с нынешним рыночным курсом. Если гривна девальвирует на 16%, то инфляция в 7% никак не впишется.

Дефицит, который предусмотрен в районе 70 млрд, более 2% ВВП — это небольшая цифра для развитых стран, но для Украины это много. С учетом того, что суммарный внутренний и внешний долг уже превышает 80% ВВП. Прибавить еще 5% ВВП, который тратится на обслуживание долга, т.е. дефицит бюджета всего в $3 млрд может оказаться для страны просто неподъемной величиной.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's спрогнозировало курс гривны на конец 2017 года на уровне 26,9 гривен за доллар, а на конец 2018-го — 27,3 гривны за доллар. В Украине ожидают большего обесценивания гривны по итогам 2017 и 2018 годов, а в проекте бюджета на 2018 год заложен курс — 30,1 гривны за доллар. В ближайшие четыре года средний объем погашения внешних долгов — по 7 миллиардов долларов в год. И если не будет валютных траншей МВФ, эти выплаты быстро исчерпает золотовалютные резервы, что повлияет на курс. Соответственно, курс гривны может упасть ниже прогнозируемого правительством.

Есть еще одна причина — высокие темпы инфляции. Падение курса вызывает инфляцию, а еще инфляция происходит и по другим, не монетарным причинам, в том числе из-за развития монополизма (в стране полное господство монополий), из-за административного повышения цен, тарифов и т.д. Инфляцию можно назвать главным фактором, ведущим к девальвации гривны. При расчете бюджета на 2017 год закладывался показатель инфляции 8,1%. Сейчас появились уточненные прогнозы, в том числе МВФ, по темпам инфляции: к концу года ожидают, что инфляция составит 12,9%. А это — ошибка в прогнозе более, чем в полтора раза. Это означает, что политика инфляционного таргетирования Нацбанка фактически провалилась — ему не удается удерживать инфляцию в заданных параметрах.

Эксперты пресс-конференции:

Евгений Олейников, эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба"

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 ноября в 13.00

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