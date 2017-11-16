Пресс-конференция: Молочный фальсификат. Чем он грозит потребителю. Онлайн

В четверг, 16 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Молочный фальсификат. Чем он грозит потребителю".

Вопрос о качестве молочной продукции неоднократно оказывается в центре внимания как экспертов рынка, так и потребителей. Специалисты заявляют, что целый ряд молочных продуктов являются не только некачественными, но и небезопасными для здоровья. В свою очередь производители утверждают, что подобные заявления — происки конкурентов. Молоко,кефир, творог, йогурт,масло на наших прилавках почти достигли по цене до европейского уровня. Но их качество, просто пугает, утверждают эксперты. Только содержание бактерий в молоке в три раза выше европейской нормы, да и производители ищут любые пути для наживы. Заменяют молочные ингредиенты растительными, меняют названия продуктов, указывают на этикетке заведомо ложные данные и т.п.

Проконтролировать качество товаров на прилавках сложно — слишком велик разрыв между задекларированными законодательством нормами и реальным положением вещей. Уже на этапе забора молока по селам и фермам контроль теряется. Далее некоторые производители умышленно отходят от закона и продают фальсифицированные продукты. Как утверждают специалисты, в некоторых "молочных продуктах" молока нет совсем. В частности, исследования сгущенного молока, позволили экспертам сделать вывод, что половина сгущенки отечественного происхождения вместо молока содержит растительные жиры. А с января 2018 года вступает в действие Госстандарт Украины (ДСТУ) по сгущенке — "Продукт сгущенный с молоком". Не менее показательны и результаты лабораторных исследований питьевых йогуртов.

Является ли украинская молочная продукция качественной и безопасной? Какие фальсификации на рынке молока являются наиболее распространенными? Как часто в молоко и молочные продукты попадают растительные жиры? Содержат ли украинские молокопродукты ГМО?

Эксперты пресс-конференции:

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Максим Гончар, председатель правления Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 16 ноября в 13.00

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